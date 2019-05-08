Не мужу: Надя Дорофеева опубликовала признание в любви (фото)

В среду, 8 мая, знаменитый продюсер и рэпер Потап отмечает 38-й день рождения. Его подопечная Надя Дорофеева на официальной странице в Instagram опубликовала трогательные поздравления имениннику.

"Мой дорогой Потап! Ты удивительный человек. Я так рада, что нас связывает наша музыка, и еще больше рада, что нас связывает дружба! Желаю тебе, чтоб все всегда было легко! Потому что сложно было, ну и хватит. Желаю, чтоб здоровья хватало на все гастроли и съемки. Ну и конечно вдохновения!!! Обожаю наблюдать, как ты что-то пишешь, хотя частенько ты скрываешься и пишешь в туалете. Люблю тебя. С днем рождения", - написала Дорофеева.

Как сообщал УНИАН, ранее Потапа поздравила Настя Каменских.