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День памяти и примирения отметили в Львове

14:30, 08 мая 2019
Общество
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Ко дню памяти и примирения состоялись скорбные мероприятия / фото: УНИАН

Сегодня, 8 мая, по случаю Дня памяти и примирения во Львове, на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328» состоялись скорбные мероприятия, в которых приняли участие руководители города и области.

Об этом сообщает Дивись.info.

К памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря «Шталаг-328» представители власти, дипломатического корпуса, общественности возложили цветы и зажгли лампадки. Потом священники провели чин экуменической панихиды.

Справка УНИАН. 8 мая в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Памятную дату ввели в 2015 году. Символом этого дня стал красный мак - международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

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Теги: #Львов#День памяти и примирения в Украинепогода во Львове