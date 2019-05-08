Ани Лорак покрасовалась под пальмами в стильном образе (фото)

Девушка сфотографировалась в обтягивающих брюках, черной водолазке и болотного цвета кофте.

Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото. Певица в стильном образе снялась на фоне пальм.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Девушка сфотографировалась в обтягивающих брюках, черной водолазке и болотного цвета кофте. Подписчикам певицы ее образ очень понравился.

"Красавица", "Всегда на высоте", "Невероятная Дива, ак можно быть настолько красивой", - прокомментировали в сети.