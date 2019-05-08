Ани Лорак покрасовалась под пальмами в стильном образе (фото)
14:22, 08 мая 2019Общество
127 0
Девушка сфотографировалась в обтягивающих брюках, черной водолазке и болотного цвета кофте.
Instagram Ани Лорак
Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото. Певица в стильном образе снялась на фоне пальм.
Читайте также"Они вместе": астролог составил совместный гороскоп Потапа и Насти Каменских
Снимок опубликован в ее Instagram.
Девушка сфотографировалась в обтягивающих брюках, черной водолазке и болотного цвета кофте. Подписчикам певицы ее образ очень понравился.
"Красавица", "Всегда на высоте", "Невероятная Дива, ак можно быть настолько красивой", - прокомментировали в сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter