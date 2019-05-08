"У вас собственные рабы?": Светлана Лобода разозлила сеть видео с девушкой у своих ног

По мнению пользователей сети, Лобода страдает звездной болезнью.

Опальная украинская певица Светлана Лобода вызвала бурю негативных комментариев своим новым видео.

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Артистка на своей странице в Instagram показала ролик перед выходом на сцену, на котором ее обувает ассистенка, пока Лобода сидит на стуле.

Судя по комментариям, поклонников не на шутку разозлило такое поведение поп-звезды: "Странный пост", "Почему бы самой не обуваться?" "Мне противно!", "Что сняла-то? Холуйство?", "У вас собственные рабы?", "Думал, крепостное право отменили".

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.