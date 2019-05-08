Настя Каменских показала утро с Потапом (видео)

Исполнительница сняла видео в честь дня рождения Потапа.

Украинский певец и продюсер Потап отмечает сегодня, 8 мая, свой день рождения. Ему исполнилось 38 лет.

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Артиста уже успела поздравить коллега и, по слухам, возлюбленная Настя Каменских. На своей странице в Instagram в stories она опубликовала видео, на котором утром 8 мая Потап встречает свой день рождения в спортзале утренней тренировкой.

Как обычно, в зале с певцом была и сама Настя Каменских. "Леша в своей день рождения пришел на тренировку. Молодец! И сейчас будет делать свой рекорд! Лех, давай!", - прокомментировала она видео.

#Потап встретил день рождения в спортзале с #НастяКаменских 😎💪

8 мая Потапу исполнилось 38 лет 🎂 pic.twitter.com/766illRmDE — MyGlamWish (@glam_wish) May 8, 2019

Ранее СМИ сообщили, что в конце весны 2019 года Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в сплетнях и слухах касательно их романа. "Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал изданию "Страна.ua" один из приглашенных гостей.