"Целлюлит сплошной": Регина Тодоренко рассорила сеть фото в купальнике

Знаменитость поделилась снимком с отпуска, где она позирует в сдельном купальнике возле бассейна.

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком, на котором предстала в купальнике у бассейна.

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В кадре звезда появилась в голубом слитном купальнике. Фото Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram.

Некоторые фаны ведущей обратили внимание на ее неидеальную фигуру после родов: "Целлюлит сплошной", "зато все честно и без фотошопа", "Ужасно!", "А купальник-то бабулин", "Ноги заплыли!", "Мне кажется, или Регина потолстела?".

Второй "лагерь" фолловеров, наоборот, восхитился фигурой Тодоренко после родов и раскритиковал хейтеров телеведущей: "Шикарные бедра!", "Идеальная", "Красоточка", "Регина, ты шикарно выглядишь! Не слушай никого, кто тебя критикует".

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.