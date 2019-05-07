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"Порнозвезда": абсолютно голая Полякова ошарашила сеть (фото)

19:37, 07 мая 2019
Общество
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Полякова позировала абсолютно голой на отдыхе в Египте / фото instagram.com/polyakovamusic

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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она полностью голая нежится под душем. Таким образом певица решила повторить свое "голое" фото с отдыха на Мальдивах.

"Ну какое фото лучше???? На каком-то сайте прочла, что Полякова не сможет повторить своё #легендарное #трусыдлятрусов фото с Мальдив в Египте, ибо людей много! Ах, не надо меня провоцировать!", - подписала фото Полякова.

фото instagram.com/polyakovamusic

Подписчики певицы отреагировали на снимок неоднозначно: одним фото понравилось, другие сочли его уж слишком откровенным.

"Порнозвезда", "Идеально", Стыд, позор!", "Шикарный вид", "Оля, как не стыдно?", ""Древнегреческая богиня", - пишут в комментариях.

Сама же певица объявила конкурс на самый оригинальный комментарий к публикации.

Не оставили фото без внимания и звездные коллеги певицы: Филипп Киркоров, Надя Дорофеева, Mamarika и другие.

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Как сообщал УНИАН, ранее Полякова опубликовала фото, на котором она 18-летняя позирует в одном белье.

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Теги: #Оля Полякова