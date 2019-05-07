"Настя Каменских выходит замуж за Потапа?": появился комментарий пресс-службы певицы

В пресс-службе Каменских заявили, что когда будет повод для каких-либо заявлений, они это сделают.

Новость о якобы скорой свадьбе популярной украинской певицы Насти Каменских, выступающей под ником NK, и Потапа взорвала сеть. Но сами артисты не комментируют слухи.

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Молчание нарушила пресс-служба Насти Каменских, правда, она так и не дала конкретного ответа.

Журналисты Viva поинтересовались у пиар-менеджера NK, правдива ли информация о свадьбе или это фейк. Там ответили, что певица оберегает свою частную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих официальных интервью.

"В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам", - подчеркнули у певицы.

Пресс-служба заявила, что когда будет повод для каких-либо заявлений, они это сделают.

Ранее СМИ сообщили, что в конце весны 2019 года Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в сплетнях и слухах касательно их романа. "Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал изданию "Страна.ua" один из приглашенных гостей.