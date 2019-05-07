В полиции напомнили о запрете на георгиевские ленты и тоталитарную символику
Полиция Киева накануне массовых мероприятий по случаю Дня памяти и Дня победы над нацизмом напомнила о запрете использования символики тоталитарных режимов.
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Об этом говорится в сообщении на странице полиции Киева в Facebook.
«Полиция Киева напоминает о запрете использования символики тоталитарных режимов
Предупреждаем, что за нарушение украинского законодательства о декоммунизации предусмотрена уголовная и административная ответственность», – предупредили в полиции, разместив инфографику относительно запрещенной символики.
Таким образом, украинским законодательством запрещено:
гербы и флаги СССР, УССР, других стран с коммунистическим режимом, которые существовали в прошлом;
- серп и молот, а так же серп и молот в соотношении с пятиконечной звездой;
- гимн СССР, а так же гимны советских республик;
- символика коммунистической партии;
- коммунистические лозунги и цитаты советских руководителей;
- памятники и изображения партийных и советских руководителей - начиная от секретаря райкома;
- георгиевская лента - символ антиукраинской деятельности;
- символ фашизма, запрещенная атрибутика, символика, печатные или аудиовизуальные материалы о нацизме;
- изображения лидеров фашистского движения.