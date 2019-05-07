Сбежавшая в РФ украинская певица похвасталась обручальным кольцом (фото)

Свадьба Алины Гросу должна состоятся в июне.

Украинская певица и актриса Алина Гросу, которая живет и работает в Москве похвасталась своим обручальным кольцом.

В своем Instagram певица опубликовала фото собственной руки на фоне шариков и с подписью "I said yes".

Информация о том, что Гросу выходит замуж, появилась ещё в конце марта. Её крестная, певица Ирина Билык в эфире одного из телеканалов рассказала, что свадьба состоится в июне в Венеции.

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"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, то мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык.

Известно, что Гросу уже 4 года встречается с парнем по имени Александр.

Как сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация что репер Потап и певица Настя Каменских, которые не подтверждают слухи о своем романе, поженятся уже в конце мая.