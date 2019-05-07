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Надя Дорофеева похвасталась подтянутыми ягодицами (фото)

15:36, 07 мая 2019
Общество
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Исполнительница продемонстрировала идеальные ягодицы / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она предстала в черном купальнике. В кадре поп-исполнительница улыбается. Многие обратили внимание на ее подтянутые ягодицы. 

Фото вызвало шквал позитивных отзывов: "Классная попка", "Самая красивая", "Тут всё идеально", "Горячая", "Идеал".

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети. 

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Теги: #фото#Надя Дорофеева