Без сожаления и жалости: Ани Лорак в России сделала громкое заявление

Украинская певица Ани Лорак призналась, что умеет признавать свои ошибки.

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая работает в России, призналась, что ей не бывает стыдно.

Читайте также"Шикарная попа": украинская певица взбудоражила сеть полуголыми фото

"Знаете, у меня нет чувства сожаления, жалости и осуждения - все это я просто не могу себе позволить", - заявила певица в интервью российскому изданию Woman.

Когда же артистку спросили, перед кем ей хотелось бы извиниться, она предпочла уйти от ответа. При этом Лорак подчеркнула, что умеет признавать свои ошибки.

"Я умею признавать свои ошибки. Мне несложно извиниться, если я неправа. Более того: если я права, все равно могу попросить прощения. Человеколюбие во мне побеждает желание доказать свою правоту", - сказала певица.

Как сообщал УНИАН, ранее Ани Лорак показала своих любимых мужчин на одном фото.