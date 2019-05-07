Стальная попа, но ранимая душа: Бьянка вышла на балкон без трусиков (фото)

Подписчики певицы посчитали фотографии пошлыми и вульгарными.

Российская R&B и рэп-исполнительница Татьяна Липницкая, которая выступает под творческим псевдонимом "Бьянка", ошарашила сеть новым откровенным фото на балконе без трусов.

Новыми фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

На одном она позирует на кровати в красно-черном нижнем белье, повторив позу с клипа "Стиль собачки".

На втором фото Бьянка вышла на балкон в одной футболке без трусов, демонстрируя оголенные ягодицы.

"Утро бывает добрым. Всем позитива", - подписала снимок певица.

Подписчики пристыдили Бьянку, отметив, что на ее страницу подписаны дети, которые не должны смотреть на такие горячие снимки.

"Вы трусы забыли надеть", - написала lyublyu_tsvety.

"Это же пи*дец, вам так не кажется?" - написала julia_ganksta91.

"Да вообще уже потеряли стыд и достоинство", - отметила lenochkatolstyx.

"Ну это уже слишком. Есть разница: когда красиво и сексуально, и когда пошло и вульгарно. Тут 2 вариант", - отметила mila_pliaskina.