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Каменских в кожаных лосинах позировала на отдыхе в Турции (фото)

11:19, 07 мая 2019
Общество
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Instagram Настя Каменских

Снимок опубликован на Instagram-странице Каменских.

Instagram Настя Каменских

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Певица позировала в черных кожаных леггинсах, черном пиджаке и с сумкой-бананкой. Ее распущенные волосы были уложены мелкими кудряшками.

"Это была незабываемая неделя! Куча друзей, событий, каждый день концерты, день рождение, пляж, солнце, книги и любовь, друзья, а как ваши выходные прошли, получилось отдохнуть? Или может поработать ?", - поинтересовалась певица.

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Теги: #Настя Каменских