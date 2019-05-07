Каменских в кожаных лосинах позировала на отдыхе в Турции (фото)
11:19, 07 мая 2019Общество
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Певица позировала в черных кожаных леггинсах, черном пиджаке и с сумкой-бананкой.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками фото с отдыха. Девушка отдыхала в Турции.
Снимок опубликован на Instagram-странице Каменских.
Instagram Настя Каменских
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Певица позировала в черных кожаных леггинсах, черном пиджаке и с сумкой-бананкой. Ее распущенные волосы были уложены мелкими кудряшками.
"Это была незабываемая неделя! Куча друзей, событий, каждый день концерты, день рождение, пляж, солнце, книги и любовь, друзья, а как ваши выходные прошли, получилось отдохнуть? Или может поработать ?", - поинтересовалась певица.
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