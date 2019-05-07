"Найдите самый большой телевизор, какой сможете": опубликован тизер пятой серии "Игры престолов" (видео)

В новом трейлере совсем нет слов и диалогов.

HBO выпустил тизер пятой серии «Игры престолов».

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале.

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В новом трейлере совсем нет слов и диалогов. Герои сериала кто в задумчивости, а кто с тревогой лишь смотрят вдаль. Кроме этого есть и эпизоды военной подготовки.

На некоторых кадрах, в частности, можно увидеть королеву Серсею Ланистер, Тириона Ланистера и Эурона Грейджоя на корабле. Судя по реакции последнего в тизере, он увидел в небе нечто весьма занимательное.

Кстати, именно об этой серии Эмилия Кларк с восторгом говорила: «Найдите самый большой телевизор, который только сможете».