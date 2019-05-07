Настя Каменских "засветила" свои прелести в Instagram (фото)

Исполнительница любит удивлять своих фанов откровенными фотографиями.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, полностью обнажилась для своего клипа на песню "Обіцяю".

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Кадрами со съемок новой видеоработы артистка поделилась в своем Instagram в stories. На опубликованных снимках Настя Каменских появилась в образе богини Венеры Боттичелли, поэтому поп-звезда не постеснялась раздеться ради искусства, едва прикрыв свои прелести.

Ранее СМИ сообщили, что в конце весны 2019 года, 23 мая, Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в сплетнях и слухах, касательно их романа.