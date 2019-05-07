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Гороскоп на май: астролог назвал самый невезучий знак Зодиака

07:45, 07 мая 2019
Общество
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Появился гороскоп на май для Рака / фото slovofraza.com

"Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность", - отметил Росс в комментарии "Главреду".

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По словам астролога, у Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации.

"Например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность!", - добавил он. 

Кроме того, астролог предупредил, что у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на май для всех знаков Зодиака и рассказал, кто станет счастливчиком месяца.

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Теги: #астролог#Гороскоп