Тина Кароль в смелом образе выставила напоказ сочную грудь (фото)

Исполнительница восхитила невероятным "черным" образом.

Популярная украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом.

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Чёрно-белый снимок, порадовавший фанов, опубликован на фан-страницы артистки в Instagram. В кадре поп-звезда предстала в очень смелом образе: корсете, который подчеркнул пышную грудь Тины Кароль, и прозрачном платье поверх него.

На фото певица выставила напоказ подтянутые ножки и сочную грудь, игриво улыбаясь на камеру.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.