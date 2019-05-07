Тина Кароль в смелом образе выставила напоказ сочную грудь (фото)
05:58, 07 мая 2019Общество
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Исполнительница восхитила невероятным "черным" образом.
Звезда в последнее время "грешит" откровенными снимками / фото instagram.com/tinakarol_fantina
Популярная украинская певица, тренер шоу "Голос страны" Тина Кароль взбудоражила сеть новым образом.
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Чёрно-белый снимок, порадовавший фанов, опубликован на фан-страницы артистки в Instagram. В кадре поп-звезда предстала в очень смелом образе: корсете, который подчеркнул пышную грудь Тины Кароль, и прозрачном платье поверх него.
На фото певица выставила напоказ подтянутые ножки и сочную грудь, игриво улыбаясь на камеру.
Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.
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