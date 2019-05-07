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Тина Кароль в смелом образе выставила напоказ сочную грудь (фото)

05:58, 07 мая 2019
Общество
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Звезда в последнее время &quot;грешит&quot; откровенными снимками / фото instagram.com/tinakarol_fantina

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Чёрно-белый снимок, порадовавший фанов, опубликован на фан-страницы артистки в Instagram. В кадре поп-звезда предстала в очень смелом образе: корсете, который подчеркнул пышную грудь Тины Кароль, и прозрачном платье поверх него. 

На фото певица выставила напоказ подтянутые ножки и сочную грудь, игриво улыбаясь на камеру.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети. 

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Теги: #фото#Тина Кароль