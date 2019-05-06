Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу: стала известна дата

Организацией свадьбы Потапа и Насти занимается известное среди украинских звезд ивент-агентство. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

В конце весны 2019 года Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу и поставят жирную точку в сплетнях и слухах, касательно их романа.

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"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал изданию "Страна.ua" один из приглашенных гостей.

Организацией торжества занимается известное среди украинских звезд ивент-агентство. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе.

Как сообщал УНИАН, в апреле Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.