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Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу: стала известна дата

17:24, 06 мая 2019
Общество
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"Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал изданию "Страна.ua" один из приглашенных гостей.

Организацией торжества занимается известное среди украинских звезд ивент-агентство. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

Слухи о романтических отношениях артистов ходили почти все 13 лет существования их дуэта, но после развода Потапа с Ириной Горовой - все постепенно стало на свои места. Начало появляться все больше фотографий Потапенко и Каменских из частной жизни и на совместном отдыхе.

Как сообщал УНИАН, в апреле Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.

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Теги: #свадьба Потапа и Насти Каменских