"Купи слона": дочери Оли Поляковой устроили травлю в сети из-за кроссовка (фото)

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото, на котором показывает в объектив подошву своего кроссовка.

Маша Полякова, дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой, снова попала под шквал негатива в сети. На девушку накинулись хейтеры из-за новой фотографии.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото, на котором показывает в объектив подошву своего кроссовка. Снимок Полякова младшая подписала старой шуткой: "Купи слона".

Под публикацией пользователи соцсети пишут: "Мне кажется, это фото - неуважение к подписчикам. Я была лучшего мнения о девушке", "Обкурилась видно, слонов видит", "Мне не понравилось, что в камеру ногами тычут".

Это уже не первая травля в сети на Марию. Ранее фолловеры заметили, как благодаря диете и занятиям пол-денсом, девушка похудела, и в комментариях не поскупились на лестные слова. Но, к сожалению, многие подписчики дочери Поляковой начали писать и разные гадости под публикацией.

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова шокировала снимком поцелуя с Дашей Астафьевой.