Гороскоп на май для всех знаков Зодиака: астролог рассказал, кому звезды сулят успех

Тельцов в мае ждет прибыль, а Овнов – судьбоносная встреча, говорит астролог.

Астролог Хаял Алекперов утверждает, что май — очень продуктивный месяц для всех Знаков зодиака. Положительно повлияет он и на личную жизнь.

"Те, кто еще не определился с выбором своей пары, может рассчитывать, что именно в мае встретит свою вторую половинку. А те, кто уже создал семью, может рассчитывать на положительные эмоции и подарки от любимого человека", - рассказал астролог "Фактам".

Овны

Начало месяца — не самое благоприятное время, чтобы браться за что-то новое. Есть вероятность, что на пути Овнов внезапно возникнут преграды. А потому лучше сосредоточиться на решении текущих вопросов. В личной жизни одиноким представителям знака звезды сулят судьбоносные встречи.

Тельцы

Тельцам звезды советуют быть крайне внимательными в профессиональной сфере. А особенно — в решении рутинных вопросов. Скорее всего, именно с ними могут случиться досадные промахи, которые не лучшим образом отразятся на вашем авторитете. Конец мая сулит Тельцам прибыль — самое время порадовать себя приятными покупками.

Близнецы

В мае Близнецов порадуют близкие друзья. Встреча с ними вдохновит вас и поднимет настроение. В сфере личной жизни у одиноких представителей знака возможно затишье. Постарайтесь использовать это время, чтобы лучше понять себя и разобраться с внутренними противоречиями, которые являются одной из главных преград на вашем пути к счастью.

Раки

В этом месяце Ракам предстоит сделать серьезный выбор в профессиональной сфере деятельности. Возможно, речь пойдет о новой должности или даже смене работы. Консервативным представителям знака будет сложно отважиться на перемены. Но без этого невозможен успех. В конце месяца постарайтесь тщательней следить за своим здоровьем: возможны обострения хронических заболеваний.

Львы

Май может оказаться весьма напряженным периодом для Львов. В работе и в сфере личных отношений у представителей данного знака накопится много вопросов, требующих вашего немедленного вмешательства. А потому старайтесь не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня. В финансовых делах есть риск быть обманутым. Поэтому лучше избегать сделок с непроверенными людьми.

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Девы

В мае вдохновение станет постоянным спутником Дев. Представители этого знака в любых вопросах смогут найти креативное решение, что позволит им добиться прекрасных результатов в профессиональной деятельности. Совет звезд — не бояться экспериментов. Именно они помогут вам достичь успеха. Причем не только в работе, но и в сфере чувств.

Весы

В мае у Весов возможны конфликты и ссоры с близкими людьми. Чтобы избежать их, старайтесь быть максимально открытыми и чаще говорите с родными по душам. Конец месяца для представителей знака — период творческого подъема. Стремитесь отдавать работе больше сил, это улучшит ваше финансовое состояние.

Скорпионы

Совет звезд для представителей этого знака — правильно оценивать свои возможности. Старайтесь не хвататься за решение многих вопросов одновременно и не брать на себя повышенных обязательств. Иначе можете попасть впросак, поставив в затруднительное положение не только самих себя, но и свое окружение. В делах любовных месяц сулит приятные романтические сюрпризы. Скорее всего, любимый человек порадует вас душевным подарком.

Стрельцы

В этом месяце фортуна будет благосклонна к Стрельцам в решении финансовых вопросов. Многие ваши проекты и новые начинания принесут даже больший доход, чем вы рассчитывали. Также появится возможность уладить былые денежные трудности — вроде долгов или кредитов. Конец месяца — удачное время для любых действий, направленных на укрепление своего здоровья. Самое время перейти на правильное питание и заняться спортом.

Козероги

В мае Козерогам может показаться, что обстоятельства играют против них. На пути представителей знака может возникнуть немало препятствий. Но если сумеете собрать волю в кулак, интуиция подскажет вам правильный выход из ситуации. А итог происходящего окажется намного более выгодным, чем тот, на который вы рассчитывали. Что касается финансовых вопросов, то здесь звезды советуют обойтись без поспешных решений — они чреваты потерями.

Водолеи

Вспыльчивый нрав Водолеев в мае может стать главной причиной ссор и разногласий с близкими. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют представителям знака быть более сдержанными в своих словах и высказываниях. Старайтесь уходить от резкой критики и колких замечаний в адрес любимых людей, направив свою энергию в иное русло. К примеру, в работу. Тем более что звезды сулят Водолеям положительные перемены в профессиональной сфере.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам немало перспектив. Но чтобы ими воспользоваться, консервативным представителям знака придется рисковать и действовать без отлагательств. Иначе можете упустить шанс, который вам предоставила судьба. В конце месяца у одиноких представителей знака будут приятные знакомства. У семейных же Рыб вполне возможен романтический сюрприз от любимого человека.