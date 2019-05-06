День ангела Юрия: лучшие поздравления с днем Юрия
Сегодня именины празднуют мужчины с именем Юрий. Имя Юрий взято от греческого Георгий и означает земледелец.
Именины Юрия
Именины Юрия, Георгия, Егора отмечают несколько раз в году, но наиболее значимым считается день чествования святого Георгия Победоносца: день ангела по церковному календарю отмечается 6 мая.
Юрий (Егор) - славянский аналог греческого имени Георгий, которое в переводе означает земледелец. Жителям Европы это имя понравилось и стало популярным во многих вариантах, в зависимости от страны, в которой его применяли. Поэтому сформировались такие имена как Джордж, Ежи, Жорж, Егорий и Юрий - все это производные от имени Георгий.
Георгий Победоносец
Воин Георгий был послан Иисусом в ответ на мольбы народа освободить их от ужасного горя. Люди молили избавить их от страшного жертвоприношения, в котором они должны были отдавать своих детей на съедение грозному змею, дабы задобрить его. И святой Георгий спас людей от напасти, сразившись со змеем и поразив его копьем.
В день чествования святого Георгия Победоносца принято обращаться к святому заступнику с молитвой о защите слабых и угнетенных, а также о покровительстве в делах сельских и полевых работах. Перед иконой Георгия Победоносца молят о мире, о защите от врагов, о спасении от тяжких болезней.
День ангела Юрия: поздравления
От души желаю, Юрий,
Чтоб везло тебе во всем,
Ссоры, ветры, злые бури
Мимо обошли твой дом.
Чтобы в сердце лишь веселье,
И родные за столом,
Только в плюсе настроение,
И успех в труде любом!
***
Милый Юрий, я тебя сердечно поздравляю и желаю идеального здоровья, безупречного успеха, великолепного настроения, замечательного самочувствия, неизменной удачи, долговечного счастья, великой любви и искренней радости.
***
Юра наш - надежный друг!
Он поможет в трудный час,
Отвлечет от грустных мыслей
И поддержит словом вас!
***
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери твои не стучится беда.
Пусть близкие будут надежной стеной –
Все это желаем мы, Юра, родной!
***
Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе силы, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность ощущать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!
***
Юра, с праздником тебя!
Пусть всё будет на ура.
В твоей жизни навсегда
Много будет пусть добра.
Пусть удача и здоровье
Никогда не подведут,
Ну а грусть и неудачи
Поскорее убегут.
***
Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
***
Юрий значит земледелец,
В самом деле вы умелец.
Поздравления есть у нас,
Юрий, именно для вас.
Рядом будут пусть всегда
Только верные друзья.
На работе уважения
И в карьере продвижения.
Чтоб семья вас обожала,
Жена ужином встречала.
***
Юрий значит «земледелец»,
Это, видно, неспроста.
Ты во всех делах умелец,
Есть и ум, и доброта!
Потому тебя, наш Юра,
Очень сильно любят все,
Расцветает пусть натура
Вновь твоя во всей красе!
***
Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
Именины Георгия: поздравления
Победителем по жизни
Ты всегда, Георгий будь,
Пусть добром и оптимизмом
Будет твой усыпан путь.
Никогда не огорчайся,
Радость пусть в тебе живет,
Своих целей добивайся,
Будь успешней каждый год!
***
Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.
***
Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Такие красавцы не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,
И чтобы всегда легко было идти.
***
Поздравляю тебя, Георгий. Пусть твой жизненный путь будет устелен пышными георгинами успеха и процветания, пусть тебе в любой ситуации удаётся оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным, искренним. От всей души желаю тебе, Георгий, здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!