День ангела Юрия: лучшие поздравления с днем Юрия

Лучшие поздравления с днем ангела Юрия – картинки, открытки, стихи.

Сегодня именины празднуют мужчины с именем Юрий. Имя Юрий взято от греческого Георгий и означает земледелец.

Именины Юрия

Именины Юрия, Георгия, Егора отмечают несколько раз в году, но наиболее значимым считается день чествования святого Георгия Победоносца: день ангела по церковному календарю отмечается 6 мая.

Юрий (Егор) - славянский аналог греческого имени Георгий, которое в переводе означает земледелец. Жителям Европы это имя понравилось и стало популярным во многих вариантах, в зависимости от страны, в которой его применяли. Поэтому сформировались такие имена как Джордж, Ежи, Жорж, Егорий и Юрий - все это производные от имени Георгий.

Георгий Победоносец

Воин Георгий был послан Иисусом в ответ на мольбы народа освободить их от ужасного горя. Люди молили избавить их от страшного жертвоприношения, в котором они должны были отдавать своих детей на съедение грозному змею, дабы задобрить его. И святой Георгий спас людей от напасти, сразившись со змеем и поразив его копьем.

В день чествования святого Георгия Победоносца принято обращаться к святому заступнику с молитвой о защите слабых и угнетенных, а также о покровительстве в делах сельских и полевых работах. Перед иконой Георгия Победоносца молят о мире, о защите от врагов, о спасении от тяжких болезней.

День ангела Юрия: поздравления

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроение,

И успех в труде любом!

***

Милый Юрий, я тебя сердечно поздравляю и желаю идеального здоровья, безупречного успеха, великолепного настроения, замечательного самочувствия, неизменной удачи, долговечного счастья, великой любви и искренней радости.

***

Юра наш - надежный друг!

Он поможет в трудный час,

Отвлечет от грустных мыслей

И поддержит словом вас!

***

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери твои не стучится беда.

Пусть близкие будут надежной стеной –

Все это желаем мы, Юра, родной!

***

Храбрый, славный и красивый Юрий, в твой день желаю тебе силы, счастья, здоровья и побед. Пусть каждый день дарит возможность ощущать себя крутым, успешным и любимым. Всех благ тебе, Юрий, удачи и здоровья!

***

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

***

Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

***

Юрий значит земледелец,

В самом деле вы умелец.

Поздравления есть у нас,

Юрий, именно для вас.

Рядом будут пусть всегда

Только верные друзья.

На работе уважения

И в карьере продвижения.

Чтоб семья вас обожала,

Жена ужином встречала.

***

Юрий значит «земледелец»,

Это, видно, неспроста.

Ты во всех делах умелец,

Есть и ум, и доброта!

Потому тебя, наш Юра,

Очень сильно любят все,

Расцветает пусть натура

Вновь твоя во всей красе!

***

Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

Именины Георгия: поздравления

Победителем по жизни

Ты всегда, Георгий будь,

Пусть добром и оптимизмом

Будет твой усыпан путь.

Никогда не огорчайся,

Радость пусть в тебе живет,

Своих целей добивайся,

Будь успешней каждый год!

***

Поздравляю, Георгий. Желаю гордо и красиво шагать по доброму пути, совершая множество благородных поступков, добиваясь неоднократных побед. Здоровья тебе, Георгий, крепкой любви и дружбы в жизни, благополучия, удачи, счастья и яркого настроения.

***

Символ победы, добро и почет,

Все это имя Георгий несет.

Сильное, твердое, очень мужское,

Такие красавцы не знают покоя.

И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,

И множество радости ждет на пути.

Я знаю, возьмешь в жизни новые старты,

И чтобы всегда легко было идти.

***

Поздравляю тебя, Георгий. Пусть твой жизненный путь будет устелен пышными георгинами успеха и процветания, пусть тебе в любой ситуации удаётся оставаться верным себе, гордым, справедливым, честным, искренним. От всей души желаю тебе, Георгий, здоровья, достатка, удачи и взаимной любви!

С днем Юрия открытки