В мини и без макияжа: в сеть "слили" видео с танцующей Пугачевой

СМИ растиражировали видео с танцем Примадонны российской эстрады.

В прошлом году Алла Пугачева решила закрыть свою детскую школу талантов "Рецитал". Однако у певца Михаила Гребенщикова, который был учителем в учебном заведении Примадонны, осталось видео, как артистка занималась с юными талантами.

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"Ваше пламя творчества всегда в моем сердце. Творите вечно!", - подписал видео в Instagram с Аллой Пугачевой музыкант Михаил Гребенщиков, которое сегодня растиражировал ряд СМИ.

Певец показал поклонникам, как Пугачева лично занималась с воспитанниками не только вокалом, но и танцами.

В ролике Примадонна запечатлена так, как она ходит в обычной жизни: без макияжа, но в уже привычной в последнее время мини-юбке.

Ранее российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой.