Астролог рассказал об опасностях даты инаугурации Зеленского

Астролог считает, что, если инаугурация Зеленского будет назначена на 19 мая, "его оценки будут авантюрными и эмоциональными".

По мнению астролога, если инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского произойдет 19 мая, "его оценки будут авантюрными и эмоциональными".

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Александр Валентинович.

По его словам, "что бы ни произошло 19 мая, оно будет иметь очень оптимистические тенденции".

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"Когда Луна идет на Юпитер, особенно в Стрельце, всем кажется, что море по колено и всё будет хорошо. Она дает веру в будущее, много оптимизма и в каком-то смысле шапкозакидательские настроения", - заявляет астролог.

В то же время он заметил: "Как это отразится на социальном плане или на результате, сказать сложно".

По словам астролога, "всё, что ни будет начато в этот день, в контексте ментальности, логики и рассудка, интеллектуальной деятельности, расчет результата будет субъективным и подчиняться личной харизме человека, на которого делается ставка. А выбор и оценки будут авантюрными и трудно предсказуемыми. Когда нужно будет эстетически, этически или эмоционально оценить ту или иную ситуацию".

Астролог считает, что, если инаугурация Зеленского будет назначена на 19 мая, "его оценки будут авантюрными и эмоциональными".

"Более того, человек не будет воспринимать их адекватно. Ему будет казаться, что всё хорошо, что он всё правильно оценивает и правильно принимает решение, но на самом деле это будут судорожные решения в плане этики, эстетики и качественной оценки", - считает он.