Гороскоп на неделю 6-12 мая: астролог назвал опасные дни

По данным астролога, 9-11 мая все, что будет куплено в эти дни, будет испорчено или разрушено.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 6-12 мая.

В комментарии Главреду он рассказал, чего опасаться и когда начнется благоприятный период.

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"С 6 мая Меркурий перейдет в зодиакальный знак Тельца, а Телец – это всегда деньги, финансы. Поэтому возможны ссоры и споры, связанные с подобными вопросами. В эти дни вы можете планировать какие-то инвестиции, но не проводить непосредственно операций, то есть не вкладывать деньги ни во что. Особенно с 5 по 8 мая – это время будет связано со спорами, расторжением партнерства, дележкой имущества, расставаниями и даже драками", - предупредил Росс.

По данным астролога, 9-11 мая все, что будет куплено в эти дни, будет испорчено или разрушено.

"В эти дни сложится жесткий квадрат между Венерой и Плутоном. Категорически противопоказано покупать в эти дни драгоценности и ювелирные изделия: бриллианты, серьги и т.д., потому что они могут быстро "уйти" от вас – их легко будет потерять. Также в этот период лучше не покупать квартир, домов и земельных участков, поскольку они не оправдают возлагаемых на них надежд, и все это окажется тратой денег впустую", объяснил он.

Помимо всего прочего, Росс предупредил, что эти дни будут отмечены высокой опасностью налоговых проверок, каких-то наездов и гоп-стопов. Критически опасные ситуации возможны в банках – крайне высока опасность ограблений, добавил он.

"В целом, с 9 по 11 мая настоятельно рекомендую не ввязываться ни в какие аферы и не вкладываться в дела, сулящие быстрое обогащение", - отметил эксперт.

По словам астролога, уже с 12 мая ситуация переменится – начнется роскошный период.

"Венера сойдется в благоприятном аспекте с Марсом, что сулит успех в любви и браке. Так что 12 мая - замечательный день для заключения брака и оформления партнерства", - резюмировал он.