"Вызывайте экзорциста": MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа (фото)
19:50, 05 мая 2019Общество
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Судя по фото со съемочной площадки, клип получится очень ярким. Чего стоит одно фото Марув в костюме телесного цвета. Девушка изогнулась в просто невероятной позе.
Эпатажная украинская певица MARUV показала яркие снимки со съемок нового клипа. Певица пообещала представить новую работу совместно с диджеем Mosimann.
Под снимком в Instagram певица сообщила, что работа будет презентована 17 мая.
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Судя по фото со съемочной площадки, клип получится очень ярким. Чего стоит одно фото Марув в костюме телесного цвета. Девушка изогнулась в просто невероятной позе.
"Береги ноги, пожалуйста. Очень опасная платформа", "Тут без фастум-геля не обойтись...", - пишут подписчики.
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