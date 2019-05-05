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"Вызывайте экзорциста": MARUV эротично изогнулась на съёмках нового клипа (фото)

19:50, 05 мая 2019
Общество
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Эпатажная украинская певица MARUV показала яркие снимки со съемок нового клипа. Певица пообещала представить новую работу совместно с диджеем Mosimann.

Под снимком в Instagram певица сообщила, что работа будет презентована 17 мая.

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Судя по фото со съемочной площадки, клип получится очень ярким. Чего стоит одно фото Марув в костюме телесного цвета. Девушка изогнулась в просто невероятной позе.

"Береги ноги, пожалуйста. Очень опасная платформа", "Тут без фастум-геля не обойтись...", - пишут подписчики.

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Теги: #MARUV