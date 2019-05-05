Светлана Лобода показала свои прелести в купальнике с огромным декольте (фото)
17:33, 05 мая 2019Общество
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Исполнительница позировала в купальнике и с распущенными волосами на фоне бассейна.
Instagram Светлана Лобода
Украинскя певица Светлана Лобода очень любит демонстрировать свою стройную фигуру подписчикам. На єтот раз артистка покрасовалась в весьма откровенном купальнике.
Артистка разместила снимки на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.
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Исполнительница позировала в купальнике и с распущенными волосами на фоне бассейна.
На одном из фото Лобода запечатлена стоящей прямо, а на другом - позирует, стоя боком.
Фото за день собрали более 200 тысяч лайков
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