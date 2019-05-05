Светлана Лобода показала свои прелести в купальнике с огромным декольте (фото)

Исполнительница позировала в купальнике и с распущенными волосами на фоне бассейна.

Украинскя певица Светлана Лобода очень любит демонстрировать свою стройную фигуру подписчикам. На єтот раз артистка покрасовалась в весьма откровенном купальнике.

Артистка разместила снимки на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Читайте также"Сексуально!": Анна Седокова в кольчуге облизала меч и взорвала Instagram

Исполнительница позировала в купальнике и с распущенными волосами на фоне бассейна.

На одном из фото Лобода запечатлена стоящей прямо, а на другом - позирует, стоя боком.

Фото за день собрали более 200 тысяч лайков