Лобода на отдыхе показала идеально плоский живот (фото)

Свежее фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.

Украинская певица Светлана Лобода, несмотря на наличие двух детей, продолжает радовать поклонников стройной фигурой. Читайте также"Сексуально!": Анна Седокова в кольчуге облизала меч и взорвала Instagram Свежее фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram. "На спорт", - подписала снимок Лобода и продемонстрировала подписчикам идеально плоский живот. "Красивая", "Красотка", "Фигура-кайф", - похвалили в сети певицу.

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