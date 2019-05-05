Лобода на отдыхе показала идеально плоский живот (фото)
21:03, 05 мая 2019Общество
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Свежее фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, несмотря на наличие двух детей, продолжает радовать поклонников стройной фигурой.
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Свежее фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.
"На спорт", - подписала снимок Лобода и продемонстрировала подписчикам идеально плоский живот.
"Красивая", "Красотка", "Фигура-кайф", - похвалили в сети певицу.
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