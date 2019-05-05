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Лобода на отдыхе показала идеально плоский живот (фото)

21:03, 05 мая 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

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Свежее фото с отдыха певица опубликовала в своем Instagram.

"На спорт", - подписала снимок Лобода и продемонстрировала подписчикам идеально плоский живот.

"Красивая", "Красотка", "Фигура-кайф", - похвалили в сети певицу.

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Теги: #певица#Лобода