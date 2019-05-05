"Пусть сначала родят троих!": Седокова показала аппетитные формы в купальнике (фото)
22:00, 05 мая 2019Общество
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В посте под фотографией звезда порассуждала на тему идеальной женской фигуры.
Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова показала соблазнительную фигуру в купальнике.
Снимок опубликован на ее странице в Instagram.
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В посте под фотографией звезда порассуждала на тему идеальной женской фигуры.
"Люди худеют и поправляются, люди совершают ошибки и исправляют их. Это нормально - быть не совершенным, но ненормально травить других за это", - написала певица.
"Аня, ты что дура ???? Что за сопли ??? Пусть сначала родят трех !! А потом п**дят всякую фигню! Ты клевая и нифига не пухленькая!!!", - поддержала Седокову украинская ведущая Леся Никитюк.
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