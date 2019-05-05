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"Пусть сначала родят троих!": Седокова показала аппетитные формы в купальнике (фото)

22:00, 05 мая 2019
Общество
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Instagram Анна Седокова

Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

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В посте под фотографией звезда порассуждала на тему идеальной женской фигуры. 

"Люди худеют и поправляются, люди совершают ошибки и исправляют их. Это нормально - быть не совершенным, но ненормально травить других за это", - написала певица.

"Аня, ты что дура ???? Что за сопли ??? Пусть сначала родят трех !! А потом п**дят всякую фигню! Ты клевая и нифига не пухленькая!!!", - поддержала Седокову украинская ведущая Леся Никитюк.

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Теги: #певица#Анна Седокова