"Пусть сначала родят троих!": Седокова показала аппетитные формы в купальнике (фото)

В посте под фотографией звезда порассуждала на тему идеальной женской фигуры.

Украинская певица Анна Седокова показала соблазнительную фигуру в купальнике.

Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

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В посте под фотографией звезда порассуждала на тему идеальной женской фигуры.

"Люди худеют и поправляются, люди совершают ошибки и исправляют их. Это нормально - быть не совершенным, но ненормально травить других за это", - написала певица.

"Аня, ты что дура ???? Что за сопли ??? Пусть сначала родят трех !! А потом п**дят всякую фигню! Ты клевая и нифига не пухленькая!!!", - поддержала Седокову украинская ведущая Леся Никитюк.