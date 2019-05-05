"Сексуально!": Анна Седокова в кольчуге облизала меч и взорвала Instagram

На опубликованном в Instagram фото певица позирует в надетой на голову кольчуге. Другие предметы одежды на ней, судя по всему, отсутствуют.

Украинская певица Анна Седокова, известная своей любовью к эротичным фотографиям впечатлила сеть новым снимком.

Читайте также"Глаза ослепли от красоты": Лобода покорила сеть смешным селфи

На опубликованном в Instagram фото певица позирует в надетой на голову кольчуге. Другие предметы одежды на ней, судя по всему, отсутствуют.

Также Седокова решила облизать меч, который она держит в руке.

За день снимок собрал почти 120 тысяч лайков.

"Поражает смелость и сила. Аня, вы прекрасны", "Сексуально!", "Седокова, ну что ты творишь?", - написали в комментариях.