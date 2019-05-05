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"Сексуально!": Анна Седокова в кольчуге облизала меч и взорвала Instagram

15:29, 05 мая 2019
Общество
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Instagram Анна Седокова

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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в надетой на голову кольчуге. Другие предметы одежды на ней, судя по всему, отсутствуют.

Также Седокова решила облизать меч, который она держит в руке.

За день снимок собрал почти 120 тысяч лайков.

"Поражает смелость и сила. Аня, вы прекрасны", "Сексуально!", "Седокова, ну что ты творишь?", - написали в комментариях.

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Теги: #певица#Анна Седокова