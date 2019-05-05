"Сексуально!": Анна Седокова в кольчуге облизала меч и взорвала Instagram
15:29, 05 мая 2019Общество
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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в надетой на голову кольчуге. Другие предметы одежды на ней, судя по всему, отсутствуют.
Instagram Анна Седокова
Украинская певица Анна Седокова, известная своей любовью к эротичным фотографиям впечатлила сеть новым снимком.
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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в надетой на голову кольчуге. Другие предметы одежды на ней, судя по всему, отсутствуют.
Также Седокова решила облизать меч, который она держит в руке.
За день снимок собрал почти 120 тысяч лайков.
"Поражает смелость и сила. Аня, вы прекрасны", "Сексуально!", "Седокова, ну что ты творишь?", - написали в комментариях.
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