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Леся Никитюк покорила сеть элегантным образом (фото)

19:10, 05 мая 2019
Общество
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Instagram Леся Никитюк

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть элегантным фото. На нем она позировала в платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Судя по геолокации, фото было сделано в Испании.

"Невероятно красивая", "Красотка", "Очень шикарно", "О Боже, какая дива", "Очень красивое фото", "Элегантно", "Шикарная женщина", "Красивая леди", - написали комментаторы.

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Теги: #ведущая#Леся Никитюк