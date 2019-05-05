Леся Никитюк покорила сеть элегантным образом (фото)

Судя по геолокации, фото было сделано в Испании.

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк взбудоражила сеть элегантным фото. На нем она позировала в платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Судя по геолокации, фото было сделано в Испании.

"Невероятно красивая", "Красотка", "Очень шикарно", "О Боже, какая дива", "Очень красивое фото", "Элегантно", "Шикарная женщина", "Красивая леди", - написали комментаторы.