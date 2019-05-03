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Исхудавшая Ани Лорак поразила сеть (фото)

19:27, 03 мая 2019
Общество
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Артистка похудела / фото instagram.com/anilorak

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Снимок в непривычном наряде артистка опубликовала в Instagram. Ани Лорак предстала перед камерой в черной толстовке, светлых джинсах и кроссовках. Волосы "дивы" небрежно распущены, на лице - минимум макияжа.

Многие фаны сразу же обратили внимание на то, как заметно похудела исполнительница. "Исхудала красавица", "Похудела, мне кажется, дива наша", "Такая стройная", "Шикарная", "Красоточка", "Неотразимая", - пишут в комментариях под фото.

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.

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Теги: #фото#Ани Лорак