цей матеріал доступний українською

Тина Кароль пленила сеть роскошным декольте (фото)

15:14, 03 мая 2019
Общество
59 0
Новые кадры с Тиной Кароль завораживают / фото instagram.com/tina_karol

Читайте также"Почему я старею, а вы - нет?": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж из черно-белых фото, на который запечатлена в элегантном строгом костюме с глубоким декольте и тренче. Дополнила образ поп-дива крупными серьгами с жемчужинами и помадой на губах.

Конечно же, изюминкой образа стало глубокое декольте Тины Кароль, на что многие обратили внимание в комментариях. "Глаз не могу оторвать", "Очень чувственно", "Не могу оторвать своих глаз от твоих "глаз", "Богиня!", - пишут фаны.

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль