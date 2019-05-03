Тина Кароль пленила сеть роскошным декольте (фото)

Исполнительница в последнее время часто удивляет сеть смелыми снимками.

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила фанов внешним видом, продемонстрировав роскошный образ.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж из черно-белых фото, на который запечатлена в элегантном строгом костюме с глубоким декольте и тренче. Дополнила образ поп-дива крупными серьгами с жемчужинами и помадой на губах.

Конечно же, изюминкой образа стало глубокое декольте Тины Кароль, на что многие обратили внимание в комментариях. "Глаз не могу оторвать", "Очень чувственно", "Не могу оторвать своих глаз от твоих "глаз", "Богиня!", - пишут фаны.

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.