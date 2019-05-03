"Ну как это может нравиться?": экстравагантный вид Ким Кардашьян возмутил Олю Полякову (фото)

Наталья Могилевская попыталась защитить новый наряд Ким Кардашьян от критики Поляковой.

Очередной эпатажный образ американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян не оставил равнодушным украинскую певицу Олю Полякову.

На фото Ким стоит в костюме дизайнера Жана Поля-Готье, лицо которого украсило этот наряд. Полякова не удержалась и высказала все, что думает по поводу внешнего вида американской звезды.

"Вы меня извините, но по-моему это (смайл палмфейс). Ну как это может нравиться, как это может быть модно, и еще и диктовать моду?", - возмутилась Полякова.

Возразить Оле Поляковой в комментариях решила Наталья Могилевская. Она написала: "Только не убивай меня. Мне нравится. Что-то в этом есть".

Как сообщал УНИАН, ранее Оля Полякова назвала популярное шоу "Холостяк" позором и раскритиковала его участниц,