В Генпрокуратуру для вручения подозрений вызываются двое сотрудников НАБУ

Они подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти.

В Генеральную прокуратуру Украины для вручения уведомления о подозрении вызываются двое сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Генеральной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ О. Сербина и Д.Замотаева. Указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти сотрудниками правоохранительного органа», - сообщила она и добавила, что действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст. 289, ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также"Война" между САП и НАБУ: Луценко заявил о критической ситуации в работе антикоррупционных органов

Сарган отметила, что в период с 21 марта по 26 апреля подозреваемые Сербин и Замотаев вызывались повестками в Генпрокуратуру для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства. Однако, по ее словам, «вызовы ГПУ игнорировались» - подозреваемые не появлялись.

«Подозреваемые В.Сербин и Д.Замотаев вызываются для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства 03.05.2019 в Генпрокуратуру по адресу: ул. Резницкая, 13/15», - добавила она.

Одновременно, Сарган проинформировала, что следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований направлено ходатайство в суд о приводе подозреваемых Сербина и Замотаева в ГПУ для вручения подозрения.

Читайте такжеЛуценко заявил, что лично санкционировал оба случая прослушки работников САП

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2018 года в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили об обнаружении во внутреннем дворе ведомства автомобиль, в котором находились сотрудники НАБУ и осуществляли «незаконные оперативно-технические мероприятия».

По информации САП, автомобиль был заблокирован сотрудниками полиции и Управления госохраны для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

Также в САП заявили, что для спасения сотрудников от разоблачения директор НАБУ Артем Сытник якобы прислал силовое подразделение бюро, который, «используя огнестрельное оружие, применил насилие к сотрудникам правоохранительных органов, повредил имущество граждан, помешав проведению следственных действий».

В свою очередь в НАБУ заявили, что его сотрудники проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке на территории больницы «Охматдет», когда «по непонятным причинам» их микроавтобус был заблокирован работниками УГО и САП. Сотрудники НАБУ расценили действия УГО и САП как возможную провокацию.

20 сентября в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что уголовное производство по факту событий возле САП будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области.