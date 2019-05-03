Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в мае

Согласно гороскопу, самым невезучим знаком месяца станет Рак.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на май-2019 и назвал главных неудачников месяца.

В комментарии "Главреду" он назвал четыре знака Зодиака, которым следует быть острожным в этом месяце.

Гороскоп Рак - 1 место

Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность. У Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации: например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность! Кроме того, у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.

Гороскоп Козерог - 2 место

У Козерогов в мае возможно жесткое противостояние другим, высокая конфликтность, трудности в коммуникации. Козерогам лучше воздержаться от поездок в другие страны, поскольку там их непременно будут ждать большие проблемы со взаимопониманием. Лучше представителям этого знака не метаться и никуда не ездить, а оставаться в Украине, в том месте, где они живут.

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Гороскоп Весы - 3 место

Представителей этого знака тоже ждет сложный период. Весы рискуют в мае разругаться с мужем (или женой), вплоть до развода. Потому им лучше все воспринимать спокойнее. Также Весов могут ждать несчастные случаи, связанные с химическими веществами или водой. У Весов большая угроза утоплений, потому им нужно быть очень осторожными на водоемах! Также у Весов могут возникать противоречия с коллегами и начальством, потому на работе следует быть весьма внимательными.

Гороскоп Овен - 4 место

Над Овнами в мае нависнет серьезная угроза неожиданно обанкротиться, прогореть. Овны – это, как правило, рискованные люди. Вот и в этом месяце они могут задумать какое-то дело, но результат их не порадует, все получится с точностью до наоборот. Так что май для Овнов будет сложным, с крутыми поворотами событий месяцем, прежде всего – в плане финансовых и денежных дел. Овнам лучше не рисковать. Кроме того, у представителей этого знака Зодиака возможны различные неожиданные ситуации с соседями и родственниками: они могут разругаться, серьезно поспорить или просто утратить взаимопонимание.

Также Влад Росс составил гороскоп для остальных знаков Зодиака на май и назвал главных везунчиков месяца.