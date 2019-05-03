Вера Брежнева в латексном образе взбудоражила сеть (фото)
09:14, 03 мая 2019Общество
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Исполнительница предстала в сексуальном образе, восхитив сеть.
Певица предстала в смелом образе / фото instagram.com/ververa
Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заворожила сеть новым фото.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в черном латексном мини-платье. Наряд звезда выбрала без бретелей, подчеркнув пышную грудь.
Изюминка образа - латексные черные длинные перчатки. В кадре Вера Брежнева появилась без макияжа и с распущенными волосами, восхитив сеть естественной красотой.
"Секси", "Шикарная", "Красотка", "Идеальная", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что опальная украинская певица Ани Лорак решила покорять публику в Германии на своих концертах откровенными нарядами и провокационными позами.
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