Вера Брежнева в латексном образе взбудоражила сеть (фото)

Исполнительница предстала в сексуальном образе, восхитив сеть.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заворожила сеть новым фото.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок в черном латексном мини-платье. Наряд звезда выбрала без бретелей, подчеркнув пышную грудь.

Изюминка образа - латексные черные длинные перчатки. В кадре Вера Брежнева появилась без макияжа и с распущенными волосами, восхитив сеть естественной красотой.

"Секси", "Шикарная", "Красотка", "Идеальная", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что опальная украинская певица Ани Лорак решила покорять публику в Германии на своих концертах откровенными нарядами и провокационными позами.