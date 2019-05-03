Лобода очаровала сеть трогательным фото с младшей дочерью

Певица опубликовала снимком, на котором держит маленькую Тильду за руку.

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годі живет и гастролирует в РФ, умилила подписчиков трогательным фото.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала снимком, на котором держит за ручку свою младшую дочку Тильду.

"Боже, как же это трогательно", "Мой мимиметр сломался", "Какие сладкие", "Милота зашкаливает, хотя это просто ручки", "Это слишком мило", "Маленькая принцесса", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода покорила сеть смешным селфи с черепахой.