цей матеріал доступний українською

Лобода очаровала сеть трогательным фото с младшей дочерью

08:07, 03 мая 2019
Общество
395 0
Лобода очаровала сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеНа Лободу подали в суд за хамство и опоздания

На своей странице в Instagram певица опубликовала снимком, на котором держит за ручку свою младшую дочку Тильду.

"Боже, как же это трогательно", "Мой мимиметр сломался", "Какие сладкие", "Милота зашкаливает, хотя это просто ручки", "Это слишком мило", "Маленькая принцесса", - пишут в комментариях под фото.

Лобода держит за руку младшую дочь Тильду / фото instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода покорила сеть смешным селфи с черепахой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Светлана Лобода