Лобода очаровала сеть трогательным фото с младшей дочерью
08:07, 03 мая 2019Общество
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Певица опубликовала снимком, на котором держит маленькую Тильду за руку.
Лобода очаровала сеть новым фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годі живет и гастролирует в РФ, умилила подписчиков трогательным фото.
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На своей странице в Instagram певица опубликовала снимком, на котором держит за ручку свою младшую дочку Тильду.
"Боже, как же это трогательно", "Мой мимиметр сломался", "Какие сладкие", "Милота зашкаливает, хотя это просто ручки", "Это слишком мило", "Маленькая принцесса", - пишут в комментариях под фото.
Лобода держит за руку младшую дочь Тильду / фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода покорила сеть смешным селфи с черепахой.
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