MARUV потрясла обнаженными ягодицами на камеру (видео)
17:45, 02 мая 2019Общество
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Исполнительница поделилась пикантным видео с отдыха в Дубае.
Исполнительница привела сеть в восторг / фото instagram.com/stories/maruvofficial
Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальными кадрами с отдыха в Дубае.
На своей странице в Instagram артистка в stories опубликовала провокационные видео и фото, где она предстает в купальнике. MARUV поразила сеть откровенными танцами, в которых она трясет ягодицами в бикини.
фото instagram.com/maruvofficial/
Ранее скандальная певица MARUV показала, как развлекала публику в России: с широко раздвинутыми ногами и на коленях.
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