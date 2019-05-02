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MARUV потрясла обнаженными ягодицами на камеру (видео)

17:45, 02 мая 2019
Общество
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Исполнительница привела сеть в восторг / фото instagram.com/stories/maruvofficial

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальными кадрами с отдыха в Дубае. 

На своей странице в Instagram артистка в stories опубликовала провокационные видео и фото, где она предстает в купальнике.  MARUV поразила сеть откровенными танцами, в которых она трясет ягодицами в бикини.

фото instagram.com/maruvofficial/

Ранее скандальная певица MARUV показала, как развлекала публику в России: с широко раздвинутыми ногами и на коленях.

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Теги: #фото#MARUV