MARUV потрясла обнаженными ягодицами на камеру (видео)

Исполнительница поделилась пикантным видео с отдыха в Дубае.

Победительница нацотбора на Евровидение 2019 MARUV, отказавшаяся представлять Украину в Израиле, поразила сеть сексуальными кадрами с отдыха в Дубае.

На своей странице в Instagram артистка в stories опубликовала провокационные видео и фото, где она предстает в купальнике. MARUV поразила сеть откровенными танцами, в которых она трясет ягодицами в бикини.

Ранее скандальная певица MARUV показала, как развлекала публику в России: с широко раздвинутыми ногами и на коленях.