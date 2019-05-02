"Трусы и шуба": Ани Лорак ужаснула сеть вульгарными нарядами на сцене (фото, видео)

Поклонникам Ани Лорак не понравился откровенный наряд певицы.

Опальная украинская певица Ани Лорак решила покорять публику в Германию на своих концертах откровенными нарядами и провокационными позами.

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Так, исполнительница выступила в городе Карлсруэ. Ролики с концерта она опубликовала на своей странице в Instagram.

На первом видео поп-дива пляшет на сцене в фиолетовом боди с открытыми плечами. Такой наряд подчеркнул идеальную фигуру 40-летней Ани Лорак: она "засветила" пышную грудь и идеальные подтянутые ножки и ягодицы.

На втором видео певица выступает в нюдовом боди, из которого все ее прелести вываливаются наружу. Дополнила она вызывающий наряд белым кардиганом со страусиными перьями.

Фаны Ани Лорак бурно отреагировали на ее внешний вид, раскритиковав ее за то, что "она пляшет в трусах": "Это жесть", "Голой ж*пой посверкала", "Опять в трусах", "Трусы и шуба. Трусы без шубы".

Ранее российский шоумен Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram новым фото, на котором позирует со своей супругой Аллой Пугачевой.