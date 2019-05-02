7 мая стоит отказаться от длительных поездок, а 14 мая - от критики начальства: астролог назвал кризисные дни месяца

Взаимодействие планет 10 мая сделает нас чрезмерно уязвимыми и обидчивыми, утверждает астролог.

Благодаря влиянию ласковых, хотя и немного задиристых энергий Тельца, под знаком которого пройдет май, месяц обещает быть удачным во всех отношениях, утверждают астрологи. Взаимодействие планет (агрессивный, воинственный Марс в знаке Близнецов находится в напряженной оппозиции к Юпитеру) сделает возможными критику власти на всех уровнях. Вполне возможно, люди вспомнят о не оправдавших возложенных на них надежд законах и давних проблемах, которые никак не удается разрешить.

Подробнее о том, каким будет май и на какие дни стоит обратить особое внимание, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, передают "Факты".

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4−5 мая. Новолуние наступит 5 мая в 01:47 по киевскому времени. Луна в знаке Тельца. Это хорошее время для садоводов и банкиров. Растения и деньги на банковских счетах будут расти как на дрожжах. Если хотите увеличить свой доход, откройте депозит — удастся улучшить личную финансовую ситуацию.

7 мая. Транзитная Луна в знаке Близнецов, соединившись с Марсом, создаст оппозицию Юпитеру. В это время лучше ни с кем не ссориться — примирение будет длительным и тяжелым. По возможности лучше отказаться от оперативного вмешательства. Особенно это касается дыхательных путей и кистей рук — нежелателен даже маникюр. Существует большая вероятность неожиданного развития событий, возникновения аварийных ситуаций. Людям с проблемами дыхательных путей стоит соблюдать повышенную осторожность — возможны спазмы. Впрочем, есть и приятные моменты: в это время к вам могут прийти оригинальные и креативные идеи решения давних проблем.

10 мая. Взаимодействие планет в этот день сделает нас чрезмерно уязвимыми и обидчивыми. Не стоит принимать близко к сердцу слова окружающих — вряд ли они хотят всерьез вас обидеть. Скорее всего, то, что они высказали в ваш адрес, результат скоропалительных выводов. Вам в свою очередь тоже желательно сосчитать до десяти, прежде чем что-то сказать другому человеку. Особенно аккуратным нужно быть, выясняя отношения с любимыми людьми, если, конечно, вы не собираетесь развестись.

13−14 мая. Транзитная Луна, проходя по знаку Девы, создаст напряженный аспект к Марсу в знаке Близнецов. В эти дни лучше отказаться от любых хирургических операций. Не стоит критиковать окружающих, особенно если речь идет о начальстве, в противном случае есть риск лишиться работы.

16 мая. Велика вероятность того, что в этот день люди будут действовать, руководствуясь подсознанием и вопреки логике. Марс начнет «работу» над нашим июньским настроением. По его мнению, июнь должен пройти в заботах о доме и семье. К тому же любое дело, начатое под покровительством Марса, будет иметь солидный фундамент. Венера в знаке Тельца обещает, что знакомства, которые состоятся в это время, скорее всего, перерастут в прочные и длительные отношения. Правда, произойдет это не так быстро, как вам, возможно, хотелось бы.

17−19 мая. Полнолуние, которое наступит 19 маяв 00:13 по киевскому времени, обещает быть энергетически очень сильным и может преподнести неприятные сюрпризы. Например, смерть людей искусства. При аналогичных небесных раскладах ушли из жизни Уитни Хьюстон и Анна-Николь Смит. Визит Луны к планете смерти Плутону может спровоцировать опасные для жизни ситуации. В эти дни не стоит рисковать, занимаясь экстремальными видами спорта, и превышать скорость за рулем.

Полнолуние может также повлиять на циркадные ритмы и обострить хронические заболевания. Важно следить за состоянием здоровья и принимать прописанные врачом лекарственные препараты, но не злоупотреблять ими, так как существует высокая вероятность медикаментозного отравления. Рекомендуется хотя бы на время отказаться от алкоголя и вредных продуктов.

20 мая. Транзитная Луна, проходящая по знаку Стрельца, соединится с Юпитером — день обещает стать удачным для тех, у кого Луна находится в солнечных знаках — Овна, Льва и Стрельца.

21−23 мая. Взаимодействие планет может стать причиной повышенной эмоциональности самого широкого спектра — от эйфории и отчаяния до равнодушия и депрессии.

Вхождение в знак Близнецов Солнца, а вслед за ним и Меркурия, сделает финал месяца информационно насыщенным: будьте внимательны к любой информации, которая появится в это время, в ближайшее время она может вам пригодиться.

29−30 мая. Транзитная Луна будет проходить по знаку Овна, что повлечет за собой повышенную эмоциональность и упрямство. Как следствие, возможны финансовые потери.

31 мая. Вольнодумный Меркурий столкнется с сильной позицией Юпитера, который отвечает за законы и власть. В семье возможны конфликты «отцов и детей». В обществе не исключена даже вероятность массовых протестных акций.