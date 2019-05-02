Даша Астафьева засветила голую грудь (фото)

На фото, с которого художник рисовал портрет, Астафьеву прикрывает лишь полотно ткани.

Украинская певица и модель Даша Астафьева засветила голую грудь на новой серии необычных фото.

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На своей странице в Instagram она опубликовала фото своего гиперреалистического портрета, написанного украинским художником Сергеем Пискуновым.

На фото, с которого художник рисовал портрет, певицу прикрывает лишь полотно серой ткани, а левая грудь Астафьевой полностью оголена.

"Маэстро творит. Я без ума от каждой совместной работы", – поделилась впечатлениями украинская звезда.

Фото Даши Астафьевой привело в восторг ее подписчиков: "Безумно красивая и сексуальная"; "Я одна не вижу сходства? Хоть и красиво)"; "Я думала это фото, пока не прочитала комменты"; "Я даже не думала что так можно рисовать, очень круто"; "Те, кто не видят сходства, вы вообще слеповатые что ли?"; "Кстати, в искусстве сходство не должно быть 100%"; "Потрясающая работа"; "Грудь не видно"; "Даша, как всегда, Божественно прекрасна, умничка";"Зачем прикрывать грудь?"; "Идеальная";"Очень красиво"; "Просто сказка"; - пишут в комментариях под постом.

Напомним, ранее Даша Астафьева шокировала поклонников новой серией эротических фото, сделанных для свежего выпуска мужского журнал Playboy.