"Вы сошли с ума?": Оля Полякова назвала шоу "Холостяк" позором и раскритиковала его участниц (видео)

Певица добавила, что категорически против того, чтобы подрастающее поколение девочек смотрели это шоу и копировали данную модель поведения.

Оля Полякова обрушилась с критикой на популярное шоу "Холостяк" и жестко раскритиковала его участниц.

В своем Instagram Полякова опубликовала небольшое видео, в котором рассказала, что впервые в жизни посмотрела выпуск программы "Холостяк". "Посмотрела вчера первый раз в жизни проект "Холостяк". Куча баб сражаются за одного...такого себе мужика? Вы сошли с ума?", - сказала Оля.

Певица назвала проект отвратительным и позорным. По словам артистки, "Холостяк" унижает женщин, "он наполнен сексизмом, шовинизмом и патриархальным цинизмом".

Певица добавила, что категорически против того, чтобы подрастающее поколение девочек смотрели это шоу и копировали данную модель поведения.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова сыграла одну из главных ролей в эротической комедии "Свингеры".