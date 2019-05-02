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"Вы сошли с ума?": Оля Полякова назвала шоу "Холостяк" позором и раскритиковала его участниц (видео)

11:46, 02 мая 2019
Общество
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В своем Instagram Полякова опубликовала небольшое видео, в котором рассказала, что впервые в жизни посмотрела выпуск программы "Холостяк".  "Посмотрела вчера первый раз в жизни проект "Холостяк". Куча баб сражаются за одного...такого себе мужика? Вы сошли с ума?", - сказала Оля.  

Певица назвала проект отвратительным и позорным. По словам артистки, "Холостяк" унижает женщин, "он наполнен сексизмом, шовинизмом и патриархальным цинизмом".  

Певица добавила, что категорически против того, чтобы подрастающее поколение девочек смотрели это шоу и копировали данную модель поведения. 

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова сыграла одну из главных ролей в эротической комедии "Свингеры".

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Теги: #телешоу#Оля Полякова