"Чувствуется любовь": Каменских поделилась трогательным фото с Потапом

Многие подписчики подумали, что певица подтверждает их отношения с Потапом.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, подогрела слухи о своих отношениях с репером Потапом.

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В своем Instagram она опубликовала трогательное фото, на котором они вместе. В подписи под фото певица поздравила Потапа с 13-летием их творческого дуэта, которой сейчас поставлен на паузу.

"Знаю, впереди нас ждет еще очень много головокружительных вершин! Несмотря на паузу в дуэте, мы продолжаем творить вместе музыку, которая не знает границ, становится историей и остается в сердцах миллионов людей", - написала Каменских.

Многие подписчики подумали, что певица подтверждает их отношения с Потапом.

"Я думала, что сейчас будет признание, что они вместе", "Как чувствуется, что между вами любовь", "Как не крути - но вы пара!", "Когда свадьба, голубки?", "Ребята, уже можно и не скрывать, что между вами любовь. А Насте уже пора рожать детей: маленьких Потапчиков", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, Каменских и Потап проводят совместный отдых в Турции.