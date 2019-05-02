Ани Лорак удивила сеть естественной красотой (фото)

Исполнительница умеет удивлять своих фанов новыми образами.

Опальная украинская певица Ани Лорак показала в сети новое фото, которое удивило ее фанов.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в повседневном образе - удлиненной толстовке и светлых лосинах. Волосы "дивы" распущены. В глаза бросается натуральная красота Ани Лорак: ни "тонны" макияжа, ни чрезмерно выпяченных губ.

"Красотка", "Ох, уж этот взгляд", "Взгляд завораживает", "Волшебная", "Настоящая дива", - пишут в комментариях.

Ранее наряд опальной украинской певицы Ани Лорак в очередной раз раскритиковали в сети.