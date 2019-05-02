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"Какой персик": Дорофеева в бикини похвасталась соблазнительными формами (фото)

09:28, 02 мая 2019
Общество
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Дорофеева в купальнике похвасталась стройной фигурой / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она без макияжа в черном купальнике и кепке.

Фото вызвало шквал позитивных отзывов.

"Худышка", "Длинноногая икона стиля", "Какой персик", "Богиня", "Красивая", "Идеальная фигура", "Такие ноги даются лишь немногим", - пишут в комментариях под фото.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева и экс-"виагра" Вера Брежнева устроили жаркие танцы на столе на дне рождения своей общей подруги.

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Теги: #Надя Дорофеева