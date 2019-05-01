Седокова вызвала жаркие споры в сети "голым" фото

Певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она в "невидимом" белье и украшениях из жемчуга.

Украинская певица Анна Седокова, которая уже несколько лет живет в Москве, вновь взбудоражила сеть откровенным фото.

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В своем Instagram певица опубликовала черно-белый снимок, на котором она в одном белье и украшениях из жемчуга. При этом белье сливается с цветом кожи, создавая иллюзию оголенности.

"Настроение запостить фото, но не то, которое очень хотелось. На том я абсолютно обнажена, а за окном дождь. Так что, повременим. Отложим до тёплых стран...

Ну, а если серьёзно, то через 24 минуты случится невероятное счастье в моей жизни и от этого так тепло. P.S. У меня безусловный дар миксовать секс и детей в одном посте", - подписала фото Седокова.

В комментариях под фото разгорелись споры. Некоторым фото показалось слишком откровенным, другие назвали его сексуальным и женственным.

"Ты голая что ли?", "Мне показалось, всем показалось. Ну да ладно", "Вау, фотка супер крутая!", "Шалашовка", "Очень красивое фото", "Ждём полностью обнаженной", "Богиня", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, недавно Седокова шокировала фанатов резкой сменой имиджа.