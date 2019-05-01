Брежнева и Дорофеева устроили "грязные" танцы на столе (видео)

Певицы были гостьями на дне рождения их общей подруги Сабины Мусиной.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и экс-"виагра" Вера Брежнева устроили зажигательные танцы на дне рождения своей общей подруги, столичной бизнесвумен и блоггера Сабины Мусиной.

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Именинница на своей странице в Instagram опубликовала короткий видеоотчет с празднования дня рождения. На нем девушки сначала танцевали в образе группы "ВИА Гра" под песню "Океан и три реки".

Затем Дорофеева и Брежнева ушли в отрыв и устроили "грязные" танцы на столе под песню "Мне уже 20" группы "ДИОфильмы", солистом которой долгое время был муж Дорофеевой Владимир Дантес.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева "засветила" ягодицы во время выступления на премии YUNA.