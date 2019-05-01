Гороскоп на май для всех знаков Зодиака: кому повезет, а кого ждет катастрофа

Ракам, Козерогам, Весам и Овнам астролог прогнозирует неудачи.

Счастливчиками мая станут Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Львы. Не повезет в последний месяц весны Ракам, Козерогам, Весам и Овнам.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Гороскоп Телец

Представители этого знака станут главными счастливчиками месяца. Перед ними в мае откроется масса возможностей, их ждет множество новых проектов, а также возможна удачная финансовая реализация. Вообще, в плане финансов у Тельцов в мае все будет в порядке. Плюс – Уран будет и дальше продолжать менять жизнь представителей этого знака: вероятно большое переустройство, очень много энергии и творчества; возможна счастливая любовь, счастье в браке и отношениях. Тельцов будет ждать финансовая удача. Возможен также удачный переход на новую работу. У Тельцов в этом месяце все будет на мази.

Гороскоп Скорпион

Скорпионам в мае будет везти во многом, особенно – в бизнес-партнерстве и взаимоотношениях с обществом. Рекомендую представителям этого знака в мае презентовать, рекламировать и популяризовать себя – это даст хорошие результаты и во многом поможет им. Также у Скорпионов в этот период возможны заключения деловых контрактов и завязывание новых финансовых взаимоотношений.

Гороскоп Водолей

Очень благоприятная ситуация в мае сложится у Водолеев, особенно – в делах, связанных с недвижимостью. Водолеям в последний месяц весны стоит, не откладывая и не раздумывая, покупать недвижимость, землю и приобретать что-то для дома – все это приумножит семейное счастье в доме Водолеев. Представителей этого знака также ждут благоприятные знакомства, в частности, они могут встретить своего избранника (или избранницу). В мае также возможны удачные финансовые планы и проекты.

Гороскоп Лев

Львов в мае ждут грандиозные амурные дела, любовь, счастье и перспективные отношения. Их ждут дальние поездки и путешествия. Если Львы собираются эмигрировать, то май – однозначно подходящий период. В их жизни очень вероятно изменение местожительства. Кроме того, Львов ждет продвижение в общественной деятельности и карьере. Им удастся избежать сложных ситуаций, и они с легкостью сумеют решить юридические вопросы в свою пользу.

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Кому не повезет в мае:

Гороскоп Рак

Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность. У Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации: например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упадал... Крайне высокая травмоопасность! Кроме того, у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.

Гороскоп Козерог

У Козерогов в мае возможно жесткое противостояние другим, высокая конфликтность, трудности в коммуникации. Козерогам лучше воздержаться от поездок в другие страны, поскольку там их непременно будут ждать большие проблемы со взаимопониманием. Лучше представителям этого знака не метаться и никуда не ездить, а оставаться в Украине, в том месте, где они живут.

Гороскоп Весы

Представителей этого знака тоже ждет сложный период. Весы рискуют в мае разругаться с мужем (или женой), вплоть до развода. Потому им лучше все воспринимать спокойнее. Также Весов могут ждать несчастные случае, связанные с химическими веществами или водой. У Весов большая угроза утоплений, потому им нужно быть очень осторожными на водоемах! Также у Весов могут возникать противоречия с коллегами и начальством, потому на работе следует быть весьма внимательными.

Гороскоп Овен

Над Овнами в мае нависнет серьезная угроза неожиданно обанкротиться, прогореть. Овны – это, как правило, рискованные люди. Вот и в этом месяце они могут задумать какое-то дело, но результат их не порадует, все получится с точностью до наоборот. Так что май для Овнов будет сложным, с крутыми поворотами событий месяцем, прежде всего – в плане финансовых и денежных дел. Овнам лучше не рисковать. Кроме того, у представителей этого знака Зодиака возможны различные неожиданные ситуации с соседями и родственниками: они могут разругаться, серьезно поспорить или просто утратить взаимопонимание.

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Нейтральные по фарту знаки Зодиака:

Гороскоп Рыбы

Рыб в мае ждет благоприятная ситуация в амурных делах. У них замечательно сложатся поездки на острова, в дальние страны и различные приключения. В таких поездках Рыбы могут встретить жениха-иностранца (или невесту). У Рыб возможны благоприятные ситуации и происшествия вблизи водоемов, поскольку планета Нептун будет проходить по знаку Рыб и образовывать различные благоприятные аспекты. Май – это хорошее время для представителей этого знака, когда будут возникать дополнительные источники дохода, особенно во второй половине месяца. Но в первой половине месяца Рыбы могут разругаться с любимым (или любимой). К тому же, в знак Рыб войдет Черная Луна, а это значит, что Рыбы могут узнать об изменах своей второй половинки или какую-то другую неприятную информацию о своем партнере. Одним словом, Рыбам стоит быть на чеку – могут выявляться "скелеты в шкафу" у вашей половинки.

Гороскоп Дева

Дев могут ждать сложные отношения с деловыми партнерами, особенно в первой половине месяца. Их могут обманывать на деньги, кидать. Потому Девам следует быть крайне осторожными в финансовых делах. Во второй половине месяца возможны благоприятные качественные бизнес-контракты и сделки, а также хорошие взаимоотношения с учителями, преподавателями. Дев ждет очень благоприятное время для сдачи экзаменов, а также для роста в идеологической работе – можно очень удачно стать членом какой-то партии. Вторая половина месяца весьма благоприятна для Дев.

Гороскоп Стрелец

Стрельцов могут ждать большие преобразования на работе, особенно в первой половине месяца. Возможны неожиданные ситуации и резкие повороты событий, которые принесут новые возможности финансового роста и роста благосостояния. Однако в конце мая у Стрельцов могут быть опасные поездки, поскольку Марс будет в восьмом секторе опасности. Потому нужно быть осторожными и полагаться на интуицию. Если вы чувствуете, что вам вдруг не хочется куда-то ехать, хотя билеты куплены, то лучше воздержаться от этой поездки и сдать билеты.

Гороскоп Близнецы

Похожая ситуация и у Близнецов. Первая половина месяца, пока в их знаке будет оставаться Марс, будет крайне сложной, с опасностью несчастных случаев в дороге и ДТП. Представителям этого знака крайне важно не садиться за руль, особенно в нетрезвом состоянии на майские праздники. К тому же, Близнецы легко могут разругаться и серьезно поспорить с коллегами. Однако во второй половине месяца ситуация порадует Близнецов – Марс покинет их знак, и тогда можно будет заключать коммерческие сделки, открывать новые дела. Особенно – когда Меркурий перейдет в зодиакальный знак Близнецы, а это будет в последней декаде месяца. В последней декаде Близнецам советую начинать новые бизнес-проекты. Дела будут хорошо идти у бизнесменов, удачно будут складываться деловые поездки, торговля, операции с недвижимостью и автомобилями.

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