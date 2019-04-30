"Сексуальность и скромность": Лобода очаровала сеть стильным фото
16:52, 30 апреля 2019Общество
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На фото она позирует в лаконичном черном платье и очках от солнца.
Instagram Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода очаровала сеть фото в стильном костюме.
Снимок артистка опубликовала в Instagram.
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На фото она позирует в лаконичном черном платье и очках от солнца.
"Долгожданный отпуск", - подписала снимок Лобода.
"Какой томный и пряный взгляд! Ты была очень хороша на"Голосе", совместить скромность и сексуальность это сильно", - написали певице в комментариях.
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