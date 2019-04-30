"Сексуальность и скромность": Лобода очаровала сеть стильным фото

На фото она позирует в лаконичном черном платье и очках от солнца.

Певица Светлана Лобода очаровала сеть фото в стильном костюме. Снимок артистка опубликовала в Instagram. Читайте также"Ух, горячая!": Настя Каменских завела сеть сексуальным фото в купальнике На фото она позирует в лаконичном черном платье и очках от солнца. "Долгожданный отпуск", - подписала снимок Лобода. "Какой томный и пряный взгляд! Ты была очень хороша на"Голосе", совместить скромность и сексуальность это сильно", - написали певице в комментариях.

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