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"Сексуальность и скромность": Лобода очаровала сеть стильным фото

16:52, 30 апреля 2019
Общество
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Instagram Светлана Лобода

Снимок артистка опубликовала в Instagram.

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На фото она позирует в лаконичном черном платье и очках от солнца.

"Долгожданный отпуск", - подписала снимок Лобода.

"Какой томный и пряный взгляд! Ты была очень хороша на"Голосе", совместить скромность и сексуальность это сильно", - написали певице в комментариях.

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Теги: #певица#Светлана Лобода